Giulianova, Mastromauro in visita a “Unica Beach”

Il sindaco nella spiaggia libera con accesso anche agli animali d’affezione, per fare il punto della situazione: “Eccellente, ed alto è il gradimento riscosso”

GIULIANOVA – Ad un mese circa dall’inaugurazione, avutasi l’8 luglio, il sindaco Francesco Mastromauro ha visitato Unica Beach per fare il punto della situazione, ora che la spiaggia aperta agli animali d’affezione è a pieno regime, e per capire meglio i suoi punti di forza ed anche ciò che può essere fatto nel futuro al fine di migliorarla ulteriormente.

“Una premessa, però, è doverosa”, dice il sindaco. “Quella di una spiaggia aperta anche agli animali d’affezione fu un’idea nata a Giulianova nel 2012, quando non c’era ancora la legge Regionale che ha normato il loro accesso nelle spiagge. E si trattò di un esperimento ben riuscito che però trovò una forte opposizione rispetto alla sua ubicazione. Ho voluto riproporre l’iniziativa nel programma elettorale del 2014 e, grazie ad uno specifico bando di gara pubblicato nello scorso mese di maggio, si è provveduto all’affidamento temporaneo, per il triennio 2018-2020, della gestione di una spiaggia libera, unitamente alla adiacente spiaggia prevista in concessione dal vigente piano spiaggia, per la realizzazione della spiaggia attrezzata per animali d’affezione.

Si tratta, nel complesso”, prosegue Mastromauro, “di una spiaggia con un fronte mare di 52 metri, di cui 27 a libera fruizione, ed una profondità non inferiore ai 90 metri, per una superficie pari ad almeno 4680 metri quadrati. Considerando anche la posizione molto appetibile sul lungomare Zara nord, che via sia arenile sabbioso e sia data la possibilità di far fare il bagno in mare ai cani assieme ai loro proprietari, possiamo affermare che questa è la spiaggia più grande e attraente d’Abruzzo. La dottoressa Giusy Branella – aggiunge il sindaco – va ringraziata per l’eccellente lavoro che sta portando avanti con tenacia e passione. In particolare, ho apprezzato la realizzazione di un’area attrezzata, con giochi di mobilità, percorsi e piccola piscina, nella quale i cani si divertono liberi di giocare, scavare nella sabbia, saltare, correre e tuffarsi in acqua fresca. L’area è dotata, inoltre, di ombreggi che favoriscono il refrigerio, mantenendo un’estetica elegante. Sedersi all’ombra è occasione di relax pure per i proprietari degli animali.

La spiaggia è anche dotata di doccia per cani e di bau bar con dog drink. Inoltre, i cani vengono accolti all’ingresso con gustosi spuntini di prima colazione, ciotole con acqua fresca e bustine igieniche. Quanto al gradimento riscontrato, i dati forniti dalla dottoressa Branella indicano un progressivo incremento delle presenze giornaliere che, nel primo mese di attività, sono state mediamente di 70 persone insieme al proprio cane e di altrettante prive considerando che in questa spiaggia è possibile accedere anche senza il proprio amico a quattro zampe. Ciò a dimostrazione che l’iniziativa è stata accolta favorevolmente anche da chi normalmente non va al mare con il cane. Considerando specificatamente le presenze canine, si è arrivati a 40 cani nell’arco della giornata e sono numerose le prenotazioni per le prossime settimane. Non ci sono dubbi – conclude Francesco Mastromauro – che si tratti di un’iniziativa che faccia bene a Giulianova sia perché ne esalta il suo senso di accoglienza, sia perché amplia l’offerta turistica. Sono molti, infatti, i turisti che hanno apprezzato la spiaggia e hanno fruito dei servizi offerti da Unica Beach. Turisti, è bene sottolinearlo, venuti anche da località costiere limitrofe nelle quali non hanno trovato servizi analoghi”.