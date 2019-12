Giulianova, incrocio via Migliori: partiti i lavori di pavimentazione stradale

GIULIANOVA (TE) – Sono partiti, questa mattina, i lavori di manutenzione straordinaria che stanno interessando la pavimentazione stradale dell’incrocio tra le vie Migliori, Cupa, Del Popolo e Piazza della Libertà. Non si è fatta attendere la visita del Sindaco Jwan Costantini al cantiere, per augurare buon lavoro agli operai e constatare personalmente l’avvio degli interventi.

Al fine di consentire l’effettuazione dei lavori, l’incrocio di via Migliori è stato interdetto alla circolazione stradale fino al termine degli interventi, con apposizione della relativa segnaletica stradale di delimitazione e segnalazione del cantiere. Inoltre, nel tratto di strada di via Cerulli, compreso tra l’incrocio con via Gramsci e con via Oberdan e Ruetta Scarafoni, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ai veicoli di ogni categoria.

Da oggi fino al termine delle operazioni sono interdetti al traffico veicolare l’incrocio tra via Cupa con via Cerulli, il tratto di via Migliori all’intersezione con via Case Popolari e via Bellini, il tratto di via Del Popolo all’incrocio con via Acquaviva e via Del Campetto, fatta eccezione per i residenti.

Nella foto i lavori di manutenzione straordinaria dell’incrocio di via Migliori