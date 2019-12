“Aspiespressivo…e non solo”, lo spettacolo di Erga Omnes a Chieti

CHIETI – Il 16 dicembre 2019, alle ore 18, presso l’Auditorium del Rettorato dell’Università degli Studi G. d’Annunzio, in via dei Vestini a Chieti Scalo, verrà messo in scena lo spettacolo, ad ingresso libero e gratuito, a conclusione del laboratorio teatrale “Aspiespressivo…e non solo – per aprirsi alla relazione”, progetto organizzato dall’Associazione Erga Omnes, finanziato dall’UdA.

Lo spettacolo vedrà protagonisti studenti universitari insieme a ragazzi diversamente abili, che da settembre sono stati impegnati in un lavoro sociale con l’obiettivo di conoscersi, di creare momenti di aggregazione e di confronto, rompendo le barriere dell’indifferenza. Il laboratorio è stato seguito dal regista Antonio Tucci, con il supporto di volontari psicologi di Erga Omnes, in primis la dott.ssa Zaira Lazzari. La referente del progetto è stata Rossella Andria, studentessa dell’UdA. L’iniziativa ha avuto il patrocinio morale di vari enti ed istituzioni locali.