Giulianova, Falcong protagonista all’AperiWild di Unica Beach

GIULIANOVA – All’AperiWild di ieri sera 13 aprile a Giulianova, nell’atmosfera ricreata dalle composizione di Giovanni Granati, in arte Falcong, artista di origini aquilane, presenti tutti coloro che hanno voluto unire al piacere di trascorrere una serata esclusiva ed elegante, il proprio gesto di solidarietà per l’apertura di Unica Beach.

Presenti all’iniziativa fan ed ammiratori dell’artista che racchiude nella propria figura, non solo la passione per animali ma anche doti di compositore, scrittore e, negli ultimi periodi anche di ricercatore per nuovi studi che aiuteranno la reintroduzione in natura di rapaci, presentati anche negli Stati Uniti d’America.

Intanto lo staff di Unica Beach è a lavoro per fare in modo che la spiaggia per cani più grande d’Abruzzo, riapra i battenti il 1 giugno prossimo, iniziando così la sua quarte edizione estiva.