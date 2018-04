Giulianova, l’Ex Confettificio diventa set cinematografico

É stato scelto per le riprese del nuovo film del regista Mauro Jonh Capece, “La Danza Nera” con Franco Nero. La produzione è alla ricerca di numerose comparse

GIULIANOVA – L’Ex Confettificio di Giulianova diventa set cinematografico di “La Danza Nera”, il nuovo film del regista Mauro John Capece. Le riprese verranno effettuate domenica 15 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, all’Ex Confettificio di Giulianova. Sul set giuliese verrà girata un’importante scena di “La Danza Nera”, film noir in stile anni 70 che sarà distribuito nelle sale cinematografiche nel 2019.

Prenderanno parte al film attori del calibro di Franco Nero, Corinna Coroneo (di Galatina), Flavio Sciolé, Giorgina Trasselli (ex Casa Vianello), Daphne Scoccia (ex Fiore), Adrien Liss e Michela Bruni.

“Si tratta di un film le cui riprese sono iniziate nell’agosto del 2017 e che si prevede di concludere entro la prossima estate. Il film uscirà nelle sale nel 2019 – racconta il regista Mauro Jonh Capece – Ho scelto di girare nell’Ex Confettificio in quanto questa struttura è il “cuore” appena restaurato di Giulianova, una città che amo molto ed anche per l’amicizia che mi lega al suo proprietario, Attilio D’Eugenio, che ha tenuto particolarmente a far rinascere una realtà importante da troppo tempo abbandonata come quella dell’Ex Confettificio. Il film La Danza Nera, già prima di esse ultimato ha ottenuto il consenso della critica e preso accordi per la distribuzione nazionale e internazionale. É proprio questo a darmi sempre molti stimoli”.

“É con immenso piacere che ho accettato la proposta di Mauro John Capece di mettere a disposizione gli spazi dell’Ex Confettifico per le riprese di questa importante scena del film – dichiara Attilio D’Eugenio, proprietario dell’Ex Confettificio – In primis è un orgoglio vedere la struttura così apprezzata, che gratifica l’impegno economico e personale dedicato alla sua ristrutturazione. Inoltre, ritengo che anche per la città di Giulianova, sia un grande pregio dal punto di vista promozionale: la nostra città ha molto da offrire e penso sia opportuno che venga fatto il possibile per farla conoscere fuori dai confini regionali ed anche nazionali”.

INFO PER COMPARSE

Si ricorda che le riprese avranno luogo domenica 15 aprile dalle 9.00 alle 13.00 e che la produzione è alla ricerca di numerose comparse. Chiunque fosse interessato può inviare una mail all’indirizzo evoquearthouse@gmail.com mandando Nome, Cognome e numero di telefono.