Giulianova, Consiglio comunale: l’odg dell’8 novembre 2021

GIULIAVANO – E’ stata convocata per lunedì , 8 Novembre, alle 17, la prossima seduta di Consiglio comunale, che, a causa delle misure restrittive causate dalla pandemia da Covid 19, si terrà, in sala consiliare, a porte chiuse. La pubblicizzazione dei lavori resta garantita dalla diretta streaming e dalla trascrizione materiale. Di seguito gli undici punti all’ordine del giorno:

1. Approvazione verbali sedute del 13/09/2021 e 30/09/2021

2. Interrogazione urgente in merito al servizio “Diurno” chiuso in Piazza della Libertà, presentato dal Consigliere Pietro Tribuiani in data 28/09/2021

3. Interrogazione urgente a risposta orale in aula: soppressione fermata del trasporto pubblico Tua in Piazza della Libertà, presentato dal Consigliere Gianni Mastrilli in data 25/10/2021

4. Mozione presentata dal Cittadino Governante in data 18/1/2021 con oggetto: Scioglimento di Forza Nuova e dei movimenti neofascisti

5. Mozione per impegnare l’Amministrazione a rendere più sicuri i semafori mediante l’installazione di contasecondi, presentato dal Consigliere Gianni Mastrilli in data 25/10/2021

6. Adozione primo aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2021 – Approvazione

7. Autorizzazione a cessione in diritto di proprietà di area già concessa in diritto di superficie in zona industriale – Ditta Tabasal s.r.l.;

8. Elaborato A2.1 allegato al PRG – Presa d’atto dei pareri favorevoli espressi dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l’Abruzzo e adeguamento elaborato;

9. Ratifica variazione di bilancio disposta con deliberazione di Giunta Municipale n. 155 del 12/10/2021 ai sensi dell’art. 175, comma 4, lettera A del D. Lgs. n. 267/200;