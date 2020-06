Giulianova, chiusura anno scolastico 2019/2020: i saluti del Comune

GIULIANOVA – “Carissimi ragazzi, dirigenti scolastiche, insegnanti e genitori, siamo giunti al termine di un anno scolastico particolare, difficile, inaspettato, che di certo ricorderemo per sempre. Questi mesi sono stati scanditi dall’incertezza, dalla lontananza, da un nuovo modo di concepire lo studio e le attività didattiche ed educative, ma anche gli spazi ed i tempi comuni, di gioco e socialità.

L’emergenza sanitaria, che ancora ci troviamo a fronteggiare, ha irrimediabilmente cambiato le nostre abitudini, i ritmi e le priorità ma, nonostante tutto, non sono venuti meno l’entusiasmo e la passione degli insegnanti che, affacciandosi a nuovi metodi di didattica a distanza, non solo hanno continuato a dedicarsi all’insegnamento con inventiva, ma hanno ascoltato i ragazzi, li hanno sostenuti, incoraggiati, rassicurati nei giorni “sospesi” della quarantena.

Una vicinanza creata, giorno dopo giorno, che ha modificato totalmente il nostro concetto di condivisione, ma non gli intenti, i progetti ed i sogni della scuola e dei suoi studenti. Ringraziamo di cuore i genitori che, con pazienza e generosità, hanno aperto virtualmente le loro case, si sono seduti vicino ai ragazzi, aiutandoli nello studio ed interfacciandosi con dirigenti ed insegnanti sulle piattaforme online, dimostrando, ancora una volta, un’attenzione particolare al percorso scolastico dei figli.

Come amministratori, come genitori, non possiamo che ringraziare tutti coloro che operano nel mondo della scuola per il grande lavoro svolto, per aver portato avanti con dignità ed impegno quello che per molti di voi rappresenta una missione: formare i cittadini del domani non solo da un punto di vista didattico, ma anche insegnando loro i valori del rispetto, dell’educazione e della tolleranza.

Un grazie che viene dal cuore a voi, splendidi ragazzi, per la presenza e la costanza, perché non vi siete arresi al momento di difficoltà, ma vi siete impegnanti a mantenere il passo nello studio, affacciandovi con curiosità alle nuove tecnologie e cercando di dare il meglio.

Sappiamo che vi manca la scuola, con i suoi momenti di gioia e condivisione vissuti insieme ai vostri amici e agli insegnanti, ma li ritroverete presto. Non mollate, siate coraggiosi e soprattutto curiosi nell’imparare. L’amore per lo studio vi renderà uomini liberi”. É il saluto del Sindaco di Giulianova Jwan Costantini e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione, Katia Verdecchia.