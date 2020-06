Torna “Vini e Cammini, alla scoperta di itinerari e cantine abruzzesi

La seconda edizione del format, che nel 2017 registrò oltre 400 winelovers, si svolgerà tra il 14 giugno e il 4 luglio

ORTONA (CH) – A distanza di tre anni dalla prima edizione, che per 5 giovedì sera portò oltre 400 winelovers in altrettante cantine abruzzesi per discutere di itinerari turistici a piedi che interessano la nostra regione, torna “Vini e Cammini” il format di eventi ideato da Fausto Di Nella che ha l’obiettivo di far conoscere i più importanti percorsi a piedi presenti in Abruzzo declinati però in chiave enoturistica.

Se nel 2017 la rassegna prevedeva la visita in cantina e la successiva cena con la presentazione del percorso a cura di uno dei vari ideatori dei cammini stessi, la seconda edizione diventa on the road con un programma di 3 eventi domenicali durante i quali ci sarà una camminata adatta a tutti lungo i percorsi prescelti e successivamente ci si recherà in cantina per un rilassante aperitivo al tramonto in compagnia dei rappresentanti dei cammini e soprattutto dei vignaioli che parleranno della storia delle loro aziende e del rapporto delle stesse con il territorio.

“Da diverse settimane i massimi esperti di turismo in Italia indicano nei cammini e nell’enoturismo i settori chiave dai quali ripartire dopo la pandemia e i motivi sono sono da ricercare nella necessità se non addirittura obbligo in questo momento di un turismo di prossimità, nella possibilità di una libera fruizione della Natura e infine negli ampi spazi a disposizione all’esterno delle cantine, fattori che favoriscono il distanziamento sociale seppur in un contesto di esperienza attiva” dice Fausto Di Nella di Abruzzo Esperienziale che continua: Vini e Cammini già dalla prima edizione rappresenta tutto questo ed è quindi stato naturale sviluppare il progetto in modoche traducesse realmente questa possibilità di collaborazione tra il mondo dei cammini abruzzesi e quello delle cantine dedite all’accoglienza”.

Già fissati tre eventi con ulteriori appuntamenti in fase di definizione e il forte desiderio di uno sconfinamento nelle vicine Marche: si parte il 14 Giugno con una passeggiata lungo la Via Verde della Costa dei Trabocchi e l’aperitivo finale da Cantine Mucci a Torino di Sangro, il 21 Giugno invece sarà la volta della provincia di Teramo con la Valle delle Abbazie e Tenuta Cerulli Spinozzi a Canzano, infine il 4 Luglio un bel tratto del Cammino di San Tommaso e accoglienza alla Fontana del Vino di Dora Sarchese a Ortona.

Nell’organizzazione anche il tour operator abruzzese Amoroso Viaggi per la progettazione tecnica e il contributo dell’azienda Clickbus – Fratelli Di Fonzo di Lanciano che si occuperà invece della logistica. Come per la prima edizione, rinnova inoltre la sponsorizzazione con l’azienda cosmetica Caudalie che produce prodotti a base di uva di cui saranno omaggiati i partecipanti a tutti gli eventi in programma.