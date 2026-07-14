Stelle della cucina al Porto di Giulianova con “Blu come l’Abruzzo”

PESCARA – Il viaggio di promozione della costa abruzzese e delle sue eccellenze gastronomiche approda nel Teramano con un appuntamento di grande richiamo. Giovedì 16 luglio, dalle 19:30, la banchina del Porto di Giulianova si trasformerà in un palcoscenico d’autore per un percorso degustazione firmato da chef stellati e nomi di prestigio della cucina italiana, un evento promosso dal GAL Pesca Abruzzo nell’ambito del progetto “Blu come l’Abruzzo”, pensato per valorizzare il pescato locale e la cultura marinara del territorio.

L’iniziativa si inserisce nella cornice di Caliscendi, la rassegna estiva che ogni anno celebra l’identità della costa teramana attraverso il lavoro dell’Ente Porto, del Comune di Giulianova, dell’associazione dei Caliscendi e degli operatori della ristorazione e del vino. Un contesto ideale per raccontare il legame profondo tra la marineria locale e l’alta cucina, e per aprire simbolicamente l’ultimo fine settimana del “Festival del Pescato Locale”, la manifestazione diffusa che dal 17 al 19 luglio vedrà i ristoranti del litorale proporre menù dedicati al valore del prodotto ittico dell’Adriatico.

La serata sarà scandita da tre momenti live, ognuno dedicato a un’eccellenza del mare. Alle 19:30 lo chef stellato Davide Pezzuto, del ristorante D.one di Montepagano, inaugurerà l’evento con una creazione raffinata che mette al centro le vongole locali. Un’ora dopo, Antonio Lerro guiderà il pubblico in un viaggio sensoriale tra i sapori più autentici della piccola pesca artigianale, mentre alle 21:30 Silvestro Gervasini e lo chef Gianluca Durillo racconteranno in diretta storia, tecnica e segreti del brodetto alla giuliese, uno dei piatti simbolo della tradizione marinara.

Questo appuntamento rappresenta una delle azioni concrete di “Blu come l’Abruzzo”, la strategia di sviluppo territoriale del GAL Pesca Abruzzo finanziata dal FEAMPA 2021-2027. Il progetto punta a sostenere l’intera filiera ittica regionale, tutelando la biodiversità dell’Adriatico e promuovendo un consumo consapevole. Accanto agli eventi di valorizzazione, sono in programma la creazione di un marchio di qualità per il pescato locale e le campagne educative nelle scuole previste per settembre, con l’obiettivo di rafforzare la sinergia tra chi il mare lo vive ogni giorno e chi lo porta in tavola, dai ristoratori ai consumatori finali.

Tutti gli aggiornamenti e gli approfondimenti sul progetto sono disponibili su blucomelabruzzo.it.