Giulianova, i bambini della Primaria “Don Milani” visitano il comune

GIULIANOVA – Lunedì inusuale per la III B della Scuola Primaria “Don Milani”. Accompagnati dalle loro insegnanti, i bambini sono arrivati alle 9.30 in municipio e hanno preso posto in sala consiliare. Programma della mattinata, vedere da vicino gli spazi che costituiscono il cuore della vita amministrativa cittadina, incontrare le massime cariche istituzionali del Comune, conoscere personaggi e curiosità della storia di Giulianova. La classe è stata accolta dal Sindaco Jwan Costantini, dal Vicesindaco Lidia Albani e dal Presidente del Consiglio comunale Paolo Vasanella.

“Forse c’è, tra di voi, il futuro sindaco di Giulianova”, ha detto il Sindaco Costantini, che ha risposto a tutte le domande, tante, degli scolari. Il direttore del Polo museale cittadino Sirio Maria Pomante ha intrattenuto a lungo i piccoli visitatori prendendo spunto dai personaggi ritratti nei quadri e nelle fotografie appesi alle pareti. I bambini hanno mostrato presenza di spirito e grande interesse, attratti dai volti dei personaggi illustri e, in modo particolare, dei presidenti del Consiglio e dei sindaci succedutisi negli anni.

La dipendente dell’ Ufficio Anagrafe Miria Colandrea ha mostrato loro un registro degli atti di nascita e consegnato loro un facsimile del modulo per la richiesta della Carta di identità. La scolaresca si è infine trasferita nella stanza del Sindaco, dove Lidia Albani ha spiegato il ruolo e i compiti del primo cittadino, anche lei felice di rispondere agli interrogativi, anche ai più stravaganti, proposti dai giovanissimi ospiti.