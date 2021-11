Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande relative al parziale rimborso delle quote versate per la partecipazione ai centri estivi. Nuova scadenza, le 12 di venerdì 26 Novembre

GIULIANOVA – Gli Uffici comunali rendono noto che sono stati riaperti i termini per la presentazione per la presentazione delle domande relative ai rimborsi che il Comune erogherà, sotto forma di contributo, per la partecipazione ai centri estivi. La nuova scadenza è fissata alle 12 del 26 Novembre. Le associazioni organizzatrici interessate sono la polisportiva dilettantistica Ecologica G, la cooperativa sociale 3M, la Scuola dell’Infanzia “Bambin Gesù”, il gruppo Scout Agesci Giulianova 1.

Il rimborso, erogato direttamente al nucleo familiare per un massimo di due settimane di frequenza, sarà determinato proporzionalmente all’ indicatore Isee. Sul sito istituzionale del Comune sono disponibili tutte le informazioni utili ed è scaricabile il modulo necessario alla presentazione delle domande. Queste ultime vanno consegnate a mano all’Ufficio Protocollo o inviate tramite PEC all’indirizzo protocollogenerale@comunedigiulianova.it.