Al Teatro Tosti di Ortona va in scena “Emancip(h)ate”: ecco quando

Lo spettacolo andrà in scena il 25 novembre, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne

ORTONA – Il 25 novembre, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne, andrà in scena al Teatro Tosti di Ortona lo spettacolo Emancip(h)ate, prodotto da Teatro al Femminile, scritto e diretto da Virginia Risso, autrice ed attrice pluripremiata. Nel cast anche l’abruzzese Giulia Capuzzimato, interprete e coreografa.

La pièce pone il focus su alcune delle disparità di genere ancora radicate nella nostra società, affrontando tre macro temi – gender gap, legge 194, processi per stupro – attraverso il linguaggio della satira.

L’ambientazione dell’intera messa in scena è il tendone di un circo, in cui sei clown vestono i panni di diversi ruoli, a seconda dell’argomento che si va a rappresentare. La scelta del tema circense vuole evidenziare come dinamiche e fatti reali risultino coerenti all’interno di un contesto esasperato e grottesco.

Lo spettacolo – classificatosi primo al Festival nazionale La Giovane scena delle Donne – coinvolge il pubblico, lasciandogli inconsciamente un amaro in bocca difficile da levare via.

La rappresentazione è stata promossa dall’Associazione Donn.è e dal Comune di Ortona, che hanno organizzato una settimana di eventi ed incontri a sostegno della parità di genere.

I biglietti sono acquistabili online su circuito ciaotickets o al botteghino del Teatro Tosti.

Per maggiori informazioni potete contattare teatroalfemminile@gmail.com

Scheda dello spettacolo

25 novembre 2021 ore 21,00

Teatro Tosti (corso Garibaldi 7, Ortona)

una produzione Teatro al Femminile

con la collaborazione di The Muses T.A.S.

scritto e diretto da Virginia Risso

aiuto regia Matteo Maria Dragoni

con Sabrina Biagioli, Giulia Capuzzimato, Jessica Di Bernardi, Sara Morassut, Virginia Risso, Lorenza Sacchetto

coreografie di Giulia Capuzzimato

vocal coach Marco Panunzio

actor coach Commedia dell’Arte Luca Gabos

grafica Elena Ceccacci