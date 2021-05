Giulianova, area camper: assemblea pubblica dopo il 7 giugno

GIULIANOVA – Il Comitato di Quartiere Annunziata ha incontrato gli assessori Marco Di Carlo, Paolo Giorgini e Gianpiero Di Candido per una riunione esplicativa sull’area camper che l’amministrazione comunale vuole prevedere nel parcheggio antistante il Tam Tam sul lungomare Rodi. Nell’incontro il Comitato ha esposto agli assessori le problematiche e le proposte che i cittadini del quartiere hanno riscontrato. Il Comitato ha deciso, quindi, di indire un’assemblea pubblica ad hoc in cui gli assessori (i quali hanno garantito la loro presenza) esporranno il progetto che poi verrà discusso e vagliato dal Quartiere. L’assemblea verrà convocata dopo il 7 giugno (data in cui l’Abruzzo passerà in zona bianca) all’aperto e nel rispetto di tutte le normative anti-Covid.

