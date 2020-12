Giulianova, alberi natalizi e addobbi 2020: i ringraziamenti del Comune

L’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare i titolari di “Braci&Grani Lab” per aver contribuito ad illuminare la città con gli alberi natalizi

GIULIANOVA – L’Amministrazione comunale ringrazia quei privati che, attraverso un contributo economico, hanno partecipato ad far splendere la città con luminarie ed addobbi natalizi.

“In particolare oggi è doveroso ringraziare i titolari dell’attività commerciale “Braci&Grani Lab” – dichiara l’Assessore al Commercio Marco Di Carlo – che hanno contribuito a donare alla città il calore del Natale, grazie ad una generosa donazione per l’installazione degli alberi natalizi in città. Siamo grati ai cittadini virtuosi che, con il loro amore per Giulianova, ci aiutano a rendere il nostro territorio più luminoso ed ospitale, soprattutto durante queste festività segnate dall’incertezza”.

Nella foto dei titolari di “Braci&Grani Lab”.