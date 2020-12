Pescara, positiva al Covid-19 si presenta all’ufficio immigrazione

PESCARA – Una cittadina albanese è stata deferita all’Autorità, per aver violato il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione in quanto positiva al Covid -19. La stessa infatti, infatti, nei giorni scorsi, si è presentata presso il front office dell’ufficio immigrazione, per il rinnovo del permesso di soggiorno, nonostante fosse sottoposta a regime di quarantena in quanto positiva al test SARS-COVID -19.

Nella circostanza il personale dell’ufficio immigrazione, come di consueto, ha consultato la banca dati SDI interforze, anche al fine di accertare la situazione sanitaria dell’utente in riferimento all’attuale emergenza pandemica.

Dalle liste dei nominativi sottoposti a quarantena, fornite dalla ASL ed inserite nella banca dati, è risultata quindi la positività al Covid-19 della cittadina albanese ed alla stessa, dopo la compiuta identificazione effettuata con le adeguate misure di sicurezza, è stato ingiunto di raggiungere immediatamente il proprio domicilio.

Si è proceduto quindi alla chiusura al pubblico del front-office ed alla sua immediata sanificazione a tutela dell’utenza e del personale di polizia ivi operante.