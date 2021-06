Giulianova, al via le iscrizioni al servizio di refezione scolastica 2021/2022

GIULIANOVA – Sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica per l’anno 2021/2022, a cui i genitori potranno accedere consultando l’avviso pubblicato sul portale web istituzionale del Comune di Giulianova.

Le domande, che possono essere presentate fino al 15 luglio 2021, saranno accolte esclusivamente in via telematica mediante accesso alla piattaforma Planet School presente sul sito del web del Comune di Giulianova o accedendo al link www.planetschool.it/psgiulianova. La procedura potrà essere effettuata mediante pc, tablet, smartphone con connessione ad internet.

Insieme all’informativa sul servizio gli utenti troveranno in allegato una guida dettagliata che semplificherà le operazioni di iscrizione.

Per i genitori che non sono ancora a conoscenza della sezione di scuola materna od elementare che verrà frequentata dal proprio figlio, sulla piattaforma, nello spazio dell’iscrizione in cui viene richiesta, sarà sufficiente inserire un trattino (-).