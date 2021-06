Concorso “Un Poster per la Pace” 2021: ecco i vincitori

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Anche quest’anno, nonostante l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid–19, gli studenti e le studentesse delle Scuole Medie di Basciano, Cermignano e Notaresco, coordinati dalle Dirigenti scolastiche Maria Letizia Fatigati e Maria Lalli e dalle professoresse di Arte e Immagine, hanno avuto la possibilità di partecipare al Concorso ” Un Poster per la Pace” (indetto a livello internazionale) e curato a livello locale dal Lions Club Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano.

Nonostante l’impossibilità di esporre al pubblico tutti i disegni realizzati, nei giorni scorsi i vincitori sono stati premiati con una coppa, un kit da disegno e una pergamena.

Grande apprezzamento è stato rivolto ai ragazzi per le bellissime e significative opere a tema, dalla presidente del Club Lions Daniela Faraone e dal presidente della commissione Riccardo Celommi.

Nella Scuola media di Basciano è risultato vincitore Davide Rocci, 2° classificato Filippo Di Marcantonio. Per la Scuola media di Cermignano ha vinto Gabriele Di Martino, 2° classificato Aurora Raggiunti. Per la Scuola media di Notaresco è risultato vincitore Mohamed Sedki e 2° classificato Chiara Cistola.

Alla cerimonia di premiazione per l’Istituto Comprensivo Falcone e Borsellino erano presenti le insegnanti di arte Italia Cavo per la scuola di Basciano e Valentina Bruni per la media di Cermignano insieme al sindaco Febo Di Berardo.

Per l’Istituto comprensivo di Notaresco è stata presente la Dirigente Scolastica Maria Lalli e l’insegnante di arte Maria Giannattasio. Un ringraziamento per la fattiva collaborazione va anche alle insegnanti Lisa Giancola e Luana Gianvito.