Giulianova, 700 ombrelli colorati in distribuzione all’Ufficio Iat

L’amministrazione comunale regala ai cittadini gli ombrelli che, per tutta l’estate, hanno decorato le vie del centro. Saranno in distribuzione a partire da martedì prossimo fino al 30 Settembre

GIULIANOVA – Sono a disposizione dei cittadini, i 700 ombrelli colorati che l’amministrazione comunale, lo scorso giugno, ha posizionato in corrispondenza delle principali vie del Lido. Per l’intera estate, allineati e sospesi, hanno rallegrato la passeggiata di residenti e turisti. In queste ore, si sta procedendo allo smontaggio di tutti gli ombrelli e al loro trasferimento nei locali dell’ Ufficio Iat di via Nazario Sauro. Chiunque lo desideri, potrà recarsi allo sportello e ritirarne uno: oltre a riparare dalla pioggia, sarà un ricordo dell’estate 2021.

“Dell’estate “della ripartenza” – puntualizza l’assessore Marco Di Carlo – I colori degli ombrelli intendevano evocare l’entusiasmo per un’estate che, certo più della precedente, avrebbe avuto i numeri per iniziare un nuovo percorso, nell’intrattenimento ma anche nella socialità. Il ritorno alle abitudini e alle consuetudini del pre – pandemia ha mosso, in effetti, passi incoraggianti. Gli ombrelli colorati sono stati apprezzati, fotografati, imitati. Hanno suscitato la curiosità di molti, sono stati elementi di richiamo: dunque, hanno contribuito, sotto molti punti di vista, a migliorare ed incrementare l’attrattività turistica di Giulianova. I tiranti a cui erano appesi non saranno rimossi, ma fungeranno da supporto per altre decorazioni. Di idee ne abbiamo tante. Le migliori saranno messe in atto, ancora con la finalità di rendere più originale e accattivante la passeggiata in centro, non solo d’estate”.

Gli Uffici Iat saranno aperti fino al 30 Settembre, dal martedì al venerdì, con orario 9.30-12.30; 16.00-19.00.