Giro di Ungheria di ciclismo: le tappe del Tour de Hongrie 2022

TERAMO – Neanche il tempo di rifiatare dall’ultimo impegno agonistico in Grecia, la Giotti Victoria-Savini Due si prepara a un’altra corsa a tappe all’estero: il Tour de Hongrie/Giro di Ungheria. La formazione rumena-italiana del team manager Stefano Giuliani cercherà di ben figurare al cospetto delle undici squadre World Tour iscritte a questa corsa a tappe che parte poco dopo l’approdo del Giro d’Italia.

E in squadra c’è un atleta ungherese doc che vorrà lasciare il segno sulle strade amiche: si tratta di Gergely Szarka che affronterà con una particolare emozione questa corsa a tappe nella sua terra natale insieme ai compagni di squadra Davide Finatti, Nicolas Dalla Valle, Alessandro Monaco, Josezf Attila Malnasi ed Emil Dima.

“Correndo in casa Szarka lo lasceremo libero di inventarsi qualcosa e mettersi in evidenza in una tappa a lui congeniale ma non curerà la classifica generale perché l’ultima frazione è con l’arrivo in salita. Abbiamo anche il rientro di Finatti che ha trascorso un periodo in altura a Cervinia. Lo vedo in forma quindi vedremo di puntare sulle volate di gruppo alla pari con Nicolas della Valle. Ci vogliamo mettere in evidenza col nostro solito modo di correre all’attacco avendo dalla nostra parte non solo anche Dima e Malnasi ma anche Alessandro Monaco che avrà modo di mettersi in luce nelle tappe miste con un occhio ai gran premi della montagna” ha dichiarato il direttore sportivo Valerio Tebaldi coaudivato nella trasferta ungherese da Gabriele Di Francesco.

Le tappe del Tour de Hongrie/giro di Ungheria da mercoledì 11 a domenica 15 maggio:

1°tappa Csakvar-Szekesfehervar (198 km)

2°tappa Karcag-Hajduszoboszlo (192 km)

3°tappa Sarospatak-Nyiregyhaza (154 km)

4°tappa Kazincbarcika-Kazincbarcika (177 km)

5°tappa Miskolc-Kekestetö (188 km)