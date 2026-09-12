Giro d’Abruzzo: chiusura temporanea di Vasto nord sulla A14 il 15 settembre

ROMA – In occasione della prima tappa “Cupello-Casalincontrada” della terza edizione del Giro d’Abruzzo, che si svolgerà martedì 15 settembre, sulla A14 Bologna-Taranto, sarà necessario chiudere la stazione di Vasto nord, in uscita per chi proviene da Pescara e da Bari, dalle 10:50 alle 12:30 di martedì 15 settembre e, comunque, fino al termine del passaggio dei ciclisti.

In alternativa si consiglia di uscire alle seguenti stazioni:

per chi proviene da Pescara: Val di Sangro;

per chi proviene da Bari: Vasto sud.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sull’app “Autostrade per l’Italia”, scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.