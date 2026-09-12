Podismo in Abruzzo: Corri Barrea, Trofeo dei Vigneti e Stracongiunti

BARREA – La nona edizione della Corri Barrea, organizzata dall’Asd Sport Experiences, si è chiusa con un grande successo. Gli atleti hanno affrontato un percorso di 12 km con 460 metri di dislivello positivo nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, tra sterrati, sentieri, faggete e panorami che conducono fino al Lago di Barrea. A vincere sono stati Daniele D’Onofrio (47’06”), Pardo La Serra e Giuseppe Di Bucci. Tra le donne successo per Chiara Benedetti (1.03’11”), seguita da Sara Di Prinzio e Mariana Mitrofanschi.

A Villamagna il Trofeo dei Vigneti conferma il suo forte richiamo grazie all’organizzazione dell’US Acli Marathon Chieti. Dopo le gare giovanili, spazio alla competitiva di 11 km e alla passeggiata di 6 km, in un percorso che valorizza il borgo vitivinicolo della Villamagna DOC. Vittoria maschile per Sergio Serraiocco (39’47”), davanti ad Alberico Di Cecco e Mattia Maccarone. In campo femminile successo di Claudia Pasquale (51’51”), seguita da Mariana Mitrofanschi e Daniela Tiozzo Compini. L’ottima partecipazione spinge gli organizzatori a rilanciare l’evento anche per il prossimo anno.

Grande attesa infine per la Stracongiunti, pronta al ritorno nel weekend del 12 e 13 settembre a Congiunti di Collecorvino. L’Atletica Val Tavo sta ultimando gli ultimi dettagli per gestire un afflusso imponente di partecipanti. Oggi spazio alle gare giovanili dalle 16:00, mentre domenica il programma parte alle 8:00 con il ritrovo e alle 10:00 con la gara competitiva di 11 km e la passeggiata di beneficenza di 2 km. Previsto un ricco pacco gara e premi alimentari per i primi 5 assoluti, i primi 5 di categoria e i gruppi più numerosi. Disponibile anche un ampio parcheggio in via dell’Artigianato, a 300 metri dalla partenza.