“Giorno del Ricordo” a Chieti, oggi la cerimonia commemorativa

Apposizione di una targa alla memoria di Norma Cossetto. Sindaco Di Primio “Una pagina della storia del ‘900 per troppi anni dimenticata”

CHIETI – Il Sindaco di Chieti, Umberto Di Primio, questa mattina, per onorare il “Giorno del Ricordo” – solennità civile istituita con legge n. 92 del 30 marzo 2004 a memoria di tutte le vittime delle foibe e dell’esodo degli italiani dalle terre d’Istria, Fiume e Dalmazia – nel corso di una sentita cerimonia ha deposto una corona d’alloro in Largo Martiri delle Foibe, area verde a ridosso di via Amiterno.

Nell’occasione è stata scoperta una targa in memoria di Norma Cossetto, studentessa italiana barbaramente uccisa nel 1943 nei pressi della Foiba di Villa Surani e Medaglia d’Oro al Valor Civile del Presidente della Repubblica Italia, Carlo Azeglio Ciampi.

Alla commemorazione hanno preso parte il Prefetto della provincia di Chieti, Giacomo Barbato, autorità civili e militari, associazioni di Carabinieri, Polizia e Soccorso, delegazioni di studenti del Comprensivo Scolastico n. 3 e dell’ITCG “Galiani-De Sterlino”, rappresentanti dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia (ANVGD) del Comitato provinciale di Pescara, con il suo presidente Mario Diracca.

La cerimonia, apertasi con il saluto del Sindaco Umberto Di Primio e del Consigliere Comunale Marco Di Paolo, proponente in Consiglio Comunale della mozione riguardante l’apposizione della targa alla memoria di Norma Cossetto, si è conclusa con la lettura del messaggio* di Diana Cossetto, familiare di Norma, inviato alla città di Chieti.