Innovazione sostenibile, Valagro entra nel capitale sociale di Mirnagreen

ATESSA – Valagro, azienda leader nella produzione e commercializzazione di biostimolanti e specialità nutrizionali per le colture, annuncia il suo ingresso nel capitale sociale di Mirnagreen, leader globale nel campo dei microRNA vegetali con sede a Bolzano. In linea con la sua mentalità alternativa definita “Terza Via” (Third Way mindset), Valagro ha avviato la partnership con Mirnagreen per promuovere ulteriormente lo sviluppo di tecnologie.

Proprio l’innovazione di frontiera è il tratto distintivo di Mirnagreen, unica azienda al mondo ad aver sviluppato tecnologie brevettate per l’estrazione su larga scala di microRNA vegetali, riconosciuti tra i più efficaci immunomodulanti e antinfiammatori naturali. E tramite un’innovativa piattaforma tecnologica proprietaria, Mirnagreen sviluppa prodotti e soluzioni a base di microRNA vegetali per il settore alimentare, nutraceutico e cosmeceutico, nonché strategie per il trattamento di patologie associate all’infiammazione cronica.

La collaborazione tra Valagro e Mirnagreen nasce nel segno di un comune obiettivo: quello di partecipare attivamente alla produzione di cibo sano per un mondo più sostenibile.

Giuseppe Natale, CEO di Valagro:

«Siamo davvero orgogliosi di annunciare la nostra partnership con Mirnagreen: questa scelta è la concreta manifestazione della propensione di Valagro a cercare e creare nuove opportunità, con coraggio, curiosità e determinazione. In una parola, è una prova della nostra mentalità innovativa, quella che per 40 anni ci ha caratterizzato».

Roberto Viola, presidente di Mirnagreen:

«La partnership con Valagro ha per noi uno straordinario valore aggiunto in termini industriali e strategici. Ed è una conferma della validità del percorso intrapreso da Mirnagreen, cioè la valorizzazione della piattaforma tecnologica e del know-how scientifico dell’azienda in un importante contesto industriale e di economia circolare».