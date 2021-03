Giornata dei Planetari: ecco come é andata all’Istituto Acciaiuoli-Einaudi

Particolare attenzione é stata dedicata alla simulazione in diretta del planetario installato presso l’Istituto Nautico di Ortona nel 1964

ORTONA – È stata celebrata domenica 21 Marzo la “Giornata internazionale dei planetari”, promossa a livello nazionale dal 1991 dall’Associazione dei planetari italiana ed organizzata, a livello territoriale, dall’Istituto di Istruzione Superiore di Ortona (CH) “Acciaiuoli-Einaudi” in modalità telematica.

L’incontro è iniziato in mattinata con una digressione relativa all’impatto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività di interesse del cluster marittimo con particolare attenzione all’evoluzione dei trasporti marittimi per poi concludersi nel pomeriggio con una simulazione in diretta del planetario installato presso l’Istituto Nautico di Ortona nel 1964.

In tale occasione ha preso la parola la Direzione Marittima di Pescara con un intervento relativo alle attività di PSC (Port State Control) e di ispezione delle navi il cui monitoraggio diventa fondamentale anche in un periodo così delicato e difficile per garantire quegli standard prestazionali sinonimo della sicurezza della navigazione.

“E’ un onore poter partecipare a questa giornata e rivolgere la nostra parola agli alunni dell’istituto Nautico che un domani popoleranno il settore marittimo con il quale ci interfacciamo quotidianamente e che richiede sempre più figure professionalmente e tecnicamente preparate” – afferma il Direttore Marittimo di Pescara – Capitano di Vascello (CP) Salvatore Minervino.