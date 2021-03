Covid, screening a Bolognano: nessun positivo su 183 test

Il Sindaco Di Bartolomeo: “A breve completamento vaccini over 80. Esorto i cittadini ad un rigido rispetto delle regole”

BOLOGNANO – “Nessun positivo al covid-19 tra le 183 persone che si sono sottoposte , ieri, domenica 21 marzo, all’esame diagnostico nell’ambito della seconda campagna di screening organizzata dal Comune di Bolognano. Rispetto al numero di tamponi a disposizione la partecipazione dei cittadini è stata pari all’80 per cento circa. Proseguono senza sosta le attività di monitoraggio del territorio, anche e soprattutto alla luce delle nuove restrizioni disposte ,venerdì scorso, dal presidente Marsilio.

E’ in fase organizzativa una terza giornata per gli screening, di cui darò indicazioni nei prossimi giorni. Mentre sul fronte dei vaccini, a breve completeremo la copertura sulla restante parte della popolazione over 80, come da elenco fornito dalla Asl di Pescara. Ringrazio ancora una volta i medici di base, Gianni e Chiara Marulli, l’infermiera Maria Grazia D’Intino, tutti i volontari e i rappresentanti della Protezione civile intercomunale di Bolognano, Caramanico e Abbateggio. Mi corre anche l’obbligo di tornare ad esortare la cittadinanza tutta ad un più rigido rispetto delle regole”. La nota del Sindaco di Bolognano, Guido Di Bartolomeo.