Pianella, Giornata del ringraziamento con Arca di Noé

Domenica prossima, 19 gennaio alle 9.30 alle 13.00, Coldiretti Pescara celebra la giornata con la sfilata dei trattori e la benedizione degli animali

PIANELLA – Non solo i trattori ma anche una piccola simbolica arca di Noè in occasione della tradizionale Giornata del ringraziamento che Coldiretti Pescara celebra, da oltre venti anni, la seconda domenica di gennaio nel centro del paese. L’appuntamento è domenica 19 gennaio dalle 9.30 alle 13.00 a Pianella nel centro del paese per celebrare lo stretto legame esistente tra l’agricoltore e la comunità cristiana.

Grandi e piccini, imprenditori agricoli e semplici cittadini anche provenienti dalle comunità limitrofe, si ritroveranno per vivere un suggestivo e antico rito che, inaugurato dalla Confederazione nazionale Coltivatori diretti nel 1951, nacque dall’intuizione del presidente Paolo Bonomi per ribadire l’ispirazione dell’organizzazione professionale alla dottrina sociale cristiana e per ringraziare il Signore del raccolto concesso.

“Un rito antico – sottolinea Coldiretti Pescara – che non perde mai il suo fascino e che, in alcuni paesI con tradizione agricola come Pianella, è diventata un appuntamento che richiama centinaia di visitatori anche dai paesi vicini coinvolgendo interamente la comunità rurale”.

L’appuntamento è alle 9.30 con il raduno dei mezzi agricoli (Viale Regina Margherita) e degli animali (piazza Garibaldi), seguito alle 11.15 dalla Messa nella Chiesa di Sant’Antonio. Alle 13, al termine della celebrazione, benedizione e sfilata dei trattori nelle vie del centro storico.