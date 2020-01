Giulianova, mete preferite in autobus e principali collegamenti

Panoramica sulle destinazioni più gettonate dai passeggeri in partenza dalla città abruzzese, con riferimento soprattutto ai collegamenti con gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino

GIULIANOVA – FlixBus festeggia tre anni a Giulianova con un bilancio estremamente positivo: in soli 12 mesi, il leader europeo dei viaggi in autobus ha registrato un incremento pari al 155% sui collegamenti con la città abruzzese. Il numero dei passeggeri che utilizza, anche sulle lunghe tratte, il servizio è in aumento esponenziale, complice il continuo potenziamento dei collegamenti.

Tale rafforzamento, che risponde in primo luogo a un’esigenza di mobilità ogni giorno più sentita dai Giuliesi, è anche in linea con la volontà di FlixBus di valorizzare il patrimonio locale veicolando nuovi flussi di visitatori verso il territorio anche nei mesi invernali, incentivando una destagionalizzazione del turismo locale.

Roma, Napoli e Bologna in testa alla classifica Giuliese

Secondo l’analisi di FlixBus, i passeggeri in partenza dalla città abruzzese prediligono i grandi centri italiani come Roma, direttamente raggiungibile fino a tre volte al giorno in due ore e 45 minuti, Napoli e Bologna, usufruendo degli autobus verdi di FlixBus per andare alla scoperta di alcune delle più famose città italiane a un prezzo accessibile senza rinunciare a sicurezza e comfort.

Restano inoltre attivi i collegamenti con Siena, Pisa, Torino e Milano, mete di interesse soprattutto per i tanti fuorisede – studenti e giovani lavoratori – tenuti a spostarsi frequentemente che, non a caso, costituiscono la maggioranza dell’utenza FlixBus in tutta Europa. I Giuliesi diretti all’estero, inoltre, possono raggiungere fino a tre volte al giorno gli aeroporti di Fiumicino (con tempi di percorrenza da tre ore e 15 minuti) e Ciampino (a circa quattro ore), mentre sulle brevi distanze si segnalano le rotte per Civitanova Marche (fino a sei corse al giorno), e Ancona (fino a otto corse al giorno).

Tutti i collegamenti con Giulianova acquistabili online, via app e in agenzia viaggi

Tutti i collegamenti in partenza da Piazza Roma e Via Italia sono prenotabili sul sito www.flixbus.it, tramite l’app FlixBus gratuita e nei rivenditori autorizzati sull’intero territorio nazionale.

Per garantire ai passeggeri tutti i comfort necessari al viaggio, FlixBus prevede la presenza, a bordo, di sedute reclinabili, Wi-Fi gratuito, prese di corrente e toilette. A tali benefici si aggiunge la disponibilità di collegamenti notturni su molte tratte, come quelle verso il Nord Italia, ideali per chi vuole riposare a bordo e risparmiare tempo, oltre a eventuali costi di pernottamento.