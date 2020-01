Pescara, via Di Sotto e quartiere colli: le misure per aumentare la sicurezza stradale

Le misure,annunciate ieri in Commissione Mobilità vanno dal potenziamento della pubblica illuminazione e dall’utilizzo del telelaser all’ incremento delle Forze di Polizia nelle strade collinari

PESCARA – Si è tenuta ieri a Pescara la riunione della Commissione Mobilità, convocata dall’assessore delegato Luigi Albore Mascia .Presenti il Presidente della Commissione Armando Foschi,il vicepresidente della Commissione Alessio Di Pasquale, il Presidente della Commissione Lavori pubblici Massimo Pastore e il consigliere Massimiliano Pignoli, oltre che il Dirigente del Dipartimento Lavori pubblici Fabrizio Trisi, il funzionario Piergiorgio Pardi, il Dirigente Giuliano Rossi, il Comandante della Polizia municipale Danilo Palestini e l’ufficiale responsabile Paolo Costantini.

Sono state annunciate le prime misure da adottare dopo la catena di incidenti, anche gravi, che si sono verificati lungo le arterie collinari da via Di Sotto a via Fonte Romana a via Monte di Campli: potenziamento della pubblica illuminazione, utilizzo massiccio del telelaser per sanzionare chi supera i limiti di velocità e un immediato incremento delle Forze di Polizia, a partire dai Vigili urbani, su tali strade anche di notte, quale utile deterrente contro chi ogni giorno scambia le strade dei colli come piste di Formula Uno. Si dovrà inoltre accelerare il cantiere per la realizzazione della rotatoria in via Monte di Campli al fine di mettere in sicurezza l’incrocio con Strada Vecchia della Madonna.

“Il primo dato inequivocabile confermato dalla Polizia municipale è che lungo le strade dei colli si corre troppo, le auto viaggiano a una velocità superiore ai limiti, e sarebbe questa la prima e principale causa di tutti gli incidenti che si registrano in via Di Sotto, via Monte di Campli, via Fonte Romana e via Colle di Mezzo – ha sottolineato il Presidente Foschi -. Complice, probabilmente, anche la conformazione di quelle strade che si presentano genericamente come rettilinei dritti che, soprattutto in discesa, favoriscono il piede sull’acceleratore. Sotto il profilo tecnico-strutturale, a detta dei funzionari, soprattutto in via Di Sotto sarebbero già state adottate tutte le possibili cautele per costringere gli automobilisti a rallentare la propria corsa, dopo gli investimenti mortali degli anni scorsi, a partire dalle 3 rotatorie, all’istituzione della Zona 30, all’installazione dei lampeggianti con gli ‘smile’ per avvisare l’automobilista di aver superato i limiti consentiti, sino alle strisce pedonali zebrate luminose. Sino a oggi si sono evitati solo i dissuasori rumorosi che di notte creerebbero un sottofondo insopportabile e costante per i residenti, con relative polemiche.

Eppure, nonostante tutte le misure adottate, in via Di Sotto si continua a correre, a volare con le auto e a finire in rianimazione, dunque è evidente che qualcosa va fatto. A partire dal potenziamento della pubblica illuminazione, effettivamente bassa nella zona e spesso coperta dagli alberi, ma soprattutto in termini di uomini. Ovvero – ha proseguito il Presidente Foschi -, in via Di Sotto, così come nelle altre vie, già dai prossimi giorni verrà garantita una presenza massiccia delle pattuglie della Polizia municipale chiedendo l’ausilio, specie di notte, della Polizia stradale, per presidiare fisicamente le strade più a rischio, armati anche del telelaser per cogliere sul fatto chi viola i limiti di velocità e procedere con le relative sanzioni. A questo punto, se fino a oggi la prevenzione e le maniere cortesi non hanno sortito effetti con gli irriducibili della velocità, è evidente che non ci resta che passare alle maniere forti con la repressione, controlli serrati, continui, procedendo a multe e sequestri. Discorso a parte per via Monte di Campli dove comunque sarà strategica la rotatoria con Strada Vecchia della Madonna per rallentare le auto in movimento. Ovviamente la mia Commissione, Mobilità e Sicurezza, si farà carico della problematica e procederemo con una serie di verifiche sul posto, comunque per parlare con i cittadini residenti e raccogliere anche qualche utile suggerimento, anche per incrementare ulteriormente i dispositivi di sicurezza stradale, soprattutto a tutela dei pedoni”.