Giornata della Consapevolezza dell’Autismo, aderisce anche Fossacesia

FOSSACESIA – L’Amministrazione del Comune di Fossacesia aderisce alla Giornata mondiale della Consapevolezza dell’Autismo. Istituita nel 2007 con una risoluzione approvata dalle Nazioni Unite, viene celebrata in tutto il mondo il 2 aprile prossimo.

“Si tratta di un evento internazionale ed essenziale per sensibilizzare e combattere il pregiudizio verso l’autismo, nonché stimolare l’impegno per il miglioramento dei servizi e per la promozione della ricerca – afferma il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio -. La nostra partecipazione deriva dalla precisa volontà di sensibilizzare la comunità a un disturbo neuro psichiatrico, abbastanza diffuso, ma non ancora troppo conosciuto. Vorremmo che si creasse un sentimento comune con il quale poter sostenere tutte le famiglie che conoscono da vicino tale disabilità e debellare una volta per tutte le discriminazioni”.