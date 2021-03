Il centro Pescara Fiere pronto ad accogliere il Piano vaccinale

PESCARA – È tutto pronto al centro Pescara Fiere di via Tirino per accogliere le attività del Piano vaccinale che in questi giorni avrà una decisa accelerazione, secondo gli impegni assunti dalla Asl di Pescara. Questa mattina si è infatti tenuto un altro sopralluogo, alla presenza dell’assessore della Protezione Civile Eugenio Seccia, per seguire il lavoro di allestimento degli spazi, all’interno dei padiglioni, dove verranno organizzate le aree di “attesa”, “somministrazione” e quindi “osservazione post-somministrazione”; lo stesso dicasi per le fasi di check-in e check-out. La Protezione civile sta inoltre definendo i “percorsi” che l’utenza dovrà seguire, con l’utilizzo di transenne e linee orizzontali di demarcazione, lo stesso vale anche per ogni singola postazione dedicata.

“Siamo in grado di consegnare già da domattina la struttura nella sua piena funzionalità – ha detto l’assessore alla Protezione civile Eugenio Seccia – L’auspicio è che ora vengano consegnate dal livello centrale le dosi di vaccino annunciate, e non abbiamo al momento alcun motivo per pensare che ciò non avvenga”.

Domani, presso il Pala Becci al porto turistico, continueranno le vaccinazioni degli ultraottantenni del 2° elenco (che si sono prenotati nel mese di febbraio) e di coloro che sono stati contattati per il così definito “richiamo”. Da giovedì entrerà invece in funzione, sempre per i prenotati del secondo elenco, anche la struttura di via Tirino. Il Pescara Fiere sarà un centro vaccinale con 12 postazioni, più 4 per i medici di base, per effettuare anche fino a 1.500 somministrazioni al giorno.