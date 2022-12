Gioia dei Marsi, incidente sulla SS83 Marsicana: chiuso tratta di strada

GIOIA DEI MARSI – Per un incidente un tratto della strada statale 83 “Marsicana” è temporaneamente chiuso al traffico, all’altezza di Gioia dei Marsi, in provincia dell’Aquila. Il sinistro, avvenuto al km 17,740, ha coinvolto un furgone ed un’autovettura ed ha provocato il ferimento di una persona che è stata trasportata in ospedale dagli operatori del 118.

Per consentire la rimozione dei mezzi, il traffico viene deviato lungo la viabilità adiacente con indicazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.