Eventi natalizi a Chieti 2022: avviso per la sponsorizzazione

Sindaco e vicesindaco: “Torniamo a chiedere un sostegno per costruire insieme il Natale a Chieti. Terremo conto del momento difficile”

CHIETI – Pubblicato stamane l’avviso per la sponsorizzazione degli eventi natalizi. L’avviso ripropone la formula già adottata dall’Amministrazione per la realizzazione del calendario di appuntamenti, questa volta per il Natale a Chieti 2022.

Nel link l’avviso: https://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_abruzzo/_comuni/_chieti/avvisi/2022/Pratica_1669895834476/camp._sponsorizz._natale_a_ch._2022_-_ii_sett..pdf

“Abbiamo in mente un Natale partecipato, che tenga anche conto del momento che stiamo vivendo con la comunità e sostenga il turismo, il commercio e la cultura cittadina – così il sindaco Diego Ferrara e il vicesindaco e assessore agli Eventi Paolo De Cesare – L’avviso rinnova un formata che ha funzionato non solo a Natale degli anni precedenti, ma ogni volta che c’è stata occasione di organizzare eventi al fine di animare la città e creare occasioni fruttuose per il nostro comparto turistico ed economico, nonché commerciale, perché gli appuntamenti fanno da eccezionale traino a tutto ciò. Con l’avviso non facciamo altro, in base al regolamento comunale vigente a Chieti e in base anche alle normative nazionali di riferimento, che chiedere sostegno alle forze economiche vive della città.

Una richiesta che arriva in un momento complesso per l’Ente, così come per tante persone, famiglie teatine, nonché attività economiche e imprenditoriali, alle prese con i rincari e con la dura ripresa dopo la pandemia. Vogliamo che per tutti sia un Natale sereno, per questo organizzeremo una vera e propria festa, creando occasioni per trovarsi a Chieti e vivere la città e tutto ciò che ha da offrire. Un metodo, quello dell’avviso, che rende trasparente il percorso di sostegno delle attività natalizie dell’Amministrazione, riconoscendo visibilità e partecipazione come pubblico grazie a quanti vorranno sostenere gli appuntamenti che metteremo in campo.

Intanto, già da questo fine settimana, si comincerà a sentire aria di Natale in città e dall’8 dicembre, entreremo ufficialmente nel percorso che conduce verso la vigilia, il Natale e tutte le altre feste del periodo. A quanti potrebbero essere interessati giunga il nostro appello, a essere parte di un’organizzazione che serve a sostenere fortemente la città e che ci aiuta a dare alla nostra comunità un Natale caldo, accogliente, inclusivo, sereno, colorato, rispettoso dei tempi che corrono per tutti, ma pieno di una festa a cui non è giusto rinunciare”.