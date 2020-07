Gianni Cuperlo ospite domani alla diretta Facebook del Pd Abruzzo

REGIONE – Si terrà domani venerdì 24 luglio alle 17, in diretta Facebook sulla pagina del Partito Democratico abruzzese, l’ultima lezione del primo ciclo della Scuola di Formazione per la Rinascita. Interverrà Gianni Cuperlo, presidente della Fondazione Costituente.

La scuola è promossa dal Pd Abruzzo e dal Centro Studi per la Rinascita il cui responsabile, Andrea Catena, spiega che “la lezione con Cuperlo arriva in un momento cruciale per il nostro Paese, e per l’Unione europea. Il titolo, ‘I progressisti e la rinascita’, sintetizza la responsabilità e l’opportunità in capo ai partiti progressisti. La positiva conclusione della trattativa in Europa, e lo sblocco delle notevoli risorse per la ripartenza per il nostro Paese, costituiscono anche l’occasione per ripensare un modello di società che sia più rispettoso delle esigenze e dei diritti dei più deboli”.