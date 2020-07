Myllennium Award 2020, premiata una ragazza di Avezzano

Sucesso per la categoria MyJOB per la giovane abruzzese Alice Iucci tra i 32 talenti vincitori della sesta edizione del concorso che premia i migliori progetti, startup, idee innovative e curricula

ROMA – Alice Iucci è la ragazza under30 originaria di Avezzano in Abruzzo premiata ieri sera con il MYllennium Award, il primo premio “generazionale” e multidisciplinare in Italia.

Nella cornice di Villa Medici a Roma, il premio – promosso dal Gruppo Barletta – ha visto concludersi la sua sesta edizione, la più partecipata di sempre con oltre 300 progetti candidati. Sul palco, a presentare l’evento, il giornalista sportivo Pierluigi Pardo e la campionessa di pattinaggio su ghiaccio Valentina Marchei.

I 32 vincitori sono stati selezionati da una giuria per 9 categorie in gara – “MyBOOK” (saggistica), “MySTARTUP” (start up), “MyREPORTAGE” (giornalismo), “MyJOB” (opportunità di lavoro e formazione), “MyCITY” (architettura e street art), “MyFRAME” (cinema), “MyMUSIC” (musica), “MySPORT” (sport) e la novità di questa edizione: “MySOCIALIMPACT” (imprenditoria sociale).

Per MyJOB, la categoria che permette ai giovani vincitori di entrare in contatto con il mondo del lavoro attraverso prestigiosi percorsi di internship, esperienze internazionali e borse di studio, Alice Iucci si è aggiudicata un Master in International Management presso la Luiss Business School di Roma. Insieme ad altri 7 coetanei, è stata premiata per il suo curriculum e la determinazione dimostrata secondo il parere del Comitato Tecnico-Scientifico composto da professionisti del mondo accademico e scientifico, dell’economia, dell’industria, del giornalismo, del cinema e delle istituzioni.

Il MYllennium Award mette al centro il merito, crede nella forza delle idee dei ragazzi e vuole aiutarli a valorizzare il loro talento e le loro inclinazioni. Salgono a 200 i millennial premiati nelle 6 edizioni del premio, per 680mila euro di premi erogati.