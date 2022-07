Giancaterino Gualtieri presenta il suo libro a San Benedetto in Perillis

Domenica 24 luglio presentazione di “I racconti della Grotta della Notte” presso il Parco del Monumento ai Caduti

SAN BENEDETTO IN PERILLIS – Un libro per ospitarne altri nove: è questa l’idea di San Benedetto in Perillis, il piccolo borgo dell’aquilano che quest’anno inaugurerà la terza edizione del Festival “Libri nell’Entroterra”, in programma dal 3 al 7 agosto.

Il libro in questione nasce dalla ricerca e dal lavoro di Giancaterino Gualtieri, docente e scrittore-contadino, che circa trent’anni fa ha raccolto fiabe e racconti dalla voce di alcune nonne del paese (per questo tutti i testi presentano preziosamente il testo dialettale a fronte).

“I racconti della Grotta della Notte”, questo il titolo del volume in uscita il 15 luglio, ovvero, spiega Gualtieri, “fiabe che si dicevano nelle grotte e che hanno rappresentato per la civiltà contadina, almeno fino al 1960, un modo di vita comunitaria che andrebbe studiato a fondo. In una promiscuità naturale con gli animali, nella grotta bambini, uomini, donne, vivevano, lavoravano, parlavano, amavano. La grotta era insieme stalla, piazza e luogo d’incontro, luogo di lavoro e scuola di vita.

Sono andato spesso a rileggere queste fiabe della mia infanzia, facendomi di nuovo incantare dalla fantasia. E ogni volta è stato come ritornare bambino nella Grotta della Notte, insieme a tanti altri quando, finalmente quieti attorno a una donna anziana, chiedevamo ancora: Nonna, raccontaci…”

Le storie della tradizione di San Benedetto in Perillis presenti nel libro sono state illustrate da Michela Di Lanzo, artista abruzzese che più di altri ha saputo dare corpo e colore all’entroterra e agli animali che ne popolano i boschi, i sentieri e le fiabe (suo il murales realizzato durante la scorsa edizione di “Libri nell’Entroterra”). Il volume uscirà grazie al contributo dell’Associazione Culturale Perill’Arte e l’intero ricavato delle vendite andrà a sostenere le spese della nuova edizione del Festival “Libri nell’Entroterra” diretto da Paolo Fiorucci, libraio e animatore culturale, che domenica 24 luglio alle 18.30, presenterà “I racconti della Grotta della Notte” assieme a Giancaterino Gualtieri e Michela Di Lanzo presso il Parco del Monumento ai Caduti di San Benedetto in Perillis.