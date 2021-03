Gentilezza ai nuovi nati: Casalincontrada aderisce alla Giornata

Il Sindaco Mammarella: “Accoglierlo e festeggiarlo significa, nella nostra comunità, senso di appartenenza e continuità”

CASALINCONTRADA – Il 21 Marzo 2021, primo giorno di primavera sarà un giorno simbolicamente e concretamente importante per l’accoglienza dei nuovi nati nelle comunità locali. Infatti nell’ambito del progetto nazionale di Costruiamo Gentilezza (www.costruiamogentilezza.org) che ha come obiettivo accrescere il benessere delle comunità mettendo al centro i bambini, tale data è stata scelta per festeggiare la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati, un’occasione per tutti i Comuni Italiani per dare il proprio benvenuto istituzionale a tutti i bambini nati nel 2020.

“In un momento complesso come quello che stiamo vivendo “dare il benvenuto al nostro futuro” attraverso la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati ha lo scopo di alimentare il desiderio di rinascita, la forza della resilienza della comunità e i sentimenti di speranza di cui il presente di tutti i cittadini ha bisogno per ripartire” spiegano dall’Associazione Cor et Amor, coordina l’attuazione del Progetto Nazionale.

Durante la giornata ogni amministrazione comunale proporrà un cerimoniale, scritto con un linguaggio child friendly, univoco per tutti i Comuni partecipanti, a cui ciascuno potrà aggiungere una buona pratica di gentilezza rivolta ai nuovi nati ed alle loro famiglie. Inoltre la Giornata Nazionale della Gentilezza ai Nuovi Nati ha come simbolo la chiave, una chiave molto speciale, la chiave della gentilezza della città, con cui i nuovi nati vengono accolti simbolicamente nella comunità.

Casalincontrada, su iniziativa del sindaco Vincenzo Mammarella e proposta della consigliera Serena Toracchio è stato il primo comune dell’Abruzzo ad aderire. Gli stessi Amministratori Comunali riconoscono con le loro parole l’importanza di questa Giornata: ”La nascita di un bambino è gioia, futuro, prosperità e speranza. Accoglierlo e festeggiarlo significa, nella nostra comunità, senso di appartenenza e continuità. Sostenere le giovani coppie e tutti i genitori che decidono di abitare il nostro comune è senso per noi di responsabilità che dimostriamo con i servizi 0-6 e di sostegno alla genitorialità mirati ad un accompagnamento ad una costruzione comune tra istituzione, famiglia e bambino, del futuro di tutta la comunità una ottica di welfare community per una costruzione di cittadinanza attiva generata da cittadini competente e coscienti”.

Per tale occasione, come buona pratica di gentilezza verso ognuno dei 22 nuovi nati nel 2020 e le loro famiglie Il Comune aprirà le porte del suo nido, della scuola dell’infanzia, della biblioteca, dove i genitori potranno rivolgersi (previo appuntamento) per tutte le offerte e le opportunità per loro. A tutte le famiglie dei nuovi nati verrà inoltre inviato un questionario anonimo da compilare su google form dove viene chiesto loro cosa si aspettano dal territorio, cosa vorrebbero, cosa li soddisfa e come vedono e auspicano il futuro del proprio bimbo all’interno della comunità. Infine per celebrare la giornata, per ogni nato, verrà piantato un albero nei nostri luoghi verdi.

Per i Comuni interessati, c’è tempo sino al 10 Marzo per aderire.