Fossacesia, avviso per assunzione istruttore direttivo contabile

FOSSACESIA – Il Comune di Fossacesia, ha pubblicato un avviso di manifestazione d’interesse rivolto agli idonei utilmente collocati in graduatorie approvate da altri enti dello stesso comparto, in corso di validità, per l’assunzione, a tempo pieno indeterminato, di un Istruttore Direttivo contabile.

I soggetti interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire la propria istanza debitamente sottoscritta, entro il giorno 5 Marzo 2021 con le modalità previste nell’avviso.