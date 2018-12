Abruzzo, Garanzia Lavoro: in arrivo mille contratti a tempo indeterminato

Pubblicati dalla Regione Abruzzo due avvisi per sostenere le imprese che assumano dipendenti a tempo indeterminato

PESCARA – La Regione Abruzzo mette a disposizione un plafond complessivo di oltre 11 milioni euro, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo, per favorire nuove assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato o per la trasformazione in contratti stabili di assunzioni a termine, attraverso lo strumento dell’incentivazione economica.

I contenuti di Garanzia Lavoro (questo il nome del Progetto), che si articola in due distinti avvisi, sono stati presentati nei giorni scorsi a Pescara e a L’Aquila.

I due avvisi sono regolati da differenti discipline, il Regime de minimis (Reg. 1407/2013) per il primo e il Regime degli aiuti in esenzione (Reg. 651/2014) per il secondo. Obiettivo dell’Amministrazione è quello di non creare condizioni di restrizione all’accesso agli incentivi, consentendo anche alle imprese che avessero esaurito il plafond triennale per la concessione di aiuti in de minimis, di poter comunque beneficiare di un sostegno all’assunzione di lavoratori.

L’avviso riguardante il Regime de minimis ha una dotazione di 470mila euro riservati alle imprese che hanno sede operativa nell’area di crisi complessa Vibrata-Tronto Piceno. Nello specifico, è previsto un contributo di 8.000 euro per assunzioni disposte in favore di lavoratori uomini dai 18 ai 49 anni e 10.000 euro per assunzioni disposte in favore di tutte le lavoratrici donne e di lavoratori uomini over 50.

L’avviso per il regime in esenzione, invece, ha una dotazione è di 5 milioni, dei quali 2 milioni e 30mila per le aziende dell’area di crisi complessa. I contributi sono gli stessi del de minimis. È finanziata anche l’attività di accompagnamento al lavoro affidata ai centri per l’impiego e dalle agenzie per il lavoro accreditate dalla Regione Abruzzo che svolgono il ruolo di facilitatori dell’incontro domanda/offerta di lavoro.

Come presentare richiesta di finanziamento

Le richieste di fianaziamento potranno essere presentate sulla piattaforma telematica della Regione,tramite il link http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici fino alle ore 20 del 1° aprile 2019. Sono previste procedure semplificate per la concessione dei fondi e anche la possibilità, previa sottoscrizione di polizza fideiussoria, dell’anticipazione del contributo.