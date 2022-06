Gaetano Braga, libro sulla vita del musicista: presentazione a Giulianova

Sabato 18 giugno al Kursaal sarà illustrato il volume di Giovanni Di Leonardo che si avvale della consulenza musicale del maestro Sergio Piccone Stella

GIULIANOVA – Sarà presentato sabato prossimo, 18 giugno, al Kursaal, il libro di Giovanni Di Leonardo “Gaetano Braga, l’artista e il violoncello incantatore. Un musicista europeo del secondo Ottocento”. Il volume si avvale della consulenza musicale del maestro Sergio Piccone Stella.

“È un lavoro unico- si legge nella nota dell’ Associazione Braga, presieduta dallo stesso Piccone Stella – Nato da una ricerca ventennale e ricco di materiale inedito, in 560 pagine ripercorre la vita del violoncellista abruzzese dall’infanzia ai palcoscenici europei più importanti dell’epoca, seguendolo fino in America, dove fu definito «King Violoncellist». Con il suo Stradivari, del 1731, Braga ha incantato ed ammaliato chiunque lo ascoltasse. Questo lavoro di ricerca ci farà riscoprire un insigne artista che ha rischiato di essere dimenticato, nonostante sia da porre vicino alle figure più importanti della nostra terra, come D’Annunzio, Michetti, Barbella, Palizzi, Tosti, con i quali, peraltro, ha coltivato a lungo amicizia ed interessi culturali”.

L’autore e l’ Associazione Braga ringraziano, per l’interesse e la sensibilità dimostrati, il Sindaco di Giulianova Jwan Costantini, l’assessore alla Cultura Paolo Giorgini, l’ Amministrazione comunale, la Presidenza del Consiglio Regionale ed il consigliere regionale Dino Pepe.

La presentazione è a cura dello storico Gianfranco Cocciolito. Al saluto delle autorità, seguirà un breve intervento di Mauro Amato, del Conservatorio Musicale di San Pietro a Maiella di Napoli. A conclusione della serata, il maestro Sergio Piccone Stella, il soprano Sara De Flaviis ed il violoncellista Antonio D’Antonio eseguiranno brani scelti del ricco repertorio musicale di Gaetano Braga. Inizio alle 18. Ingresso libero.