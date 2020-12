Gadget ai bambini dell’Istituto Castorani dalla Polstrada di Giulianova

GIULIANOVA – Questa mattina, nella sede della Polizia Stradale di Giulianova, alla presenza del Questore Enrico De Simone, del Comandante della Polizia Stradale di Teramo Nadia Carletti, del Comandante del Distaccamento Polstrada giuliese l’ ispettore Antonello Giusti e del Sindaco Jwan Costantini, sono stati donati dei gadget alla direttrice dell’Istituto Castorani Manuela Gasparrini.

I simpatici peluche della Polizia Stradale verranno consegnati ai piccoli ospiti dell’istituto assistenziale giuliese, come augurio di buone feste

“Ringraziamo il Questore De Simone, il Comandante Giusti e tutto il corpo della Polstrada – dichiara il primo cittadino – per questo sensibile gesto di attenzione nei confronti dei bimbi dell’Istituto Castorani. Significativo l’attestato di solidarietà dimostrato dalle nostre forze dell’ordine in tante occasioni come questa”.

Nella foto i gadget donati dalla Polstrada di Giulianova all’Istituto Castorani.