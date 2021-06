Il futuro dell’ospedale di Giulianova, incontro per parlare delle novità

In programma il prossimo 15 giugno una conferenza stampa per comunicare alla cittadinanza importanti novità che riguarderanno la struttura sanitaria giuliese

GIULIANOVA – A seguito di una visita avvenuta nella giornata di oggi all’ospedale “Maria SS dello Splendore” di Giulianova con l’onorevole Luigi D’Eramo, il direttore dell’Azienda Sanitaria Regionale Pierluigi Cosenza, il direttore generale Maurizio Di Giosia, il dottor Paolo Calafiore ed il sindaco Jwan Costantini, verrà convocata per martedì 15 giugno una conferenza stampa al fine di comunicare alla cittadinanza importanti novità che riguarderanno la struttura sanitaria giuliese.

Parteciperanno all’incontro con i giornalisti l’onorevole Luigi D’Eramo, il direttore Pierluigi Cosenza, il direttore generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia, il dottor Paolo Calafiore ed il sindaco Jwan Costantini.

“L’obiettivo primario è quello di rendere il nostro ospedale un’eccellenza per il territorio, come ci siamo prefissati – dichiara il sindaco Costantini – e punto di riferimento per la costa teramana. Lunedì mattina comunicheremo ulteriori dettagli su luogo ed orario in cui si terrà l’incontro con la stampa”.