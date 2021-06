Serramonacesca, sospensione erogazione idrica: ecco quando

SERRAMONACESCA – Causa abbassamento di portata della sorgente Alento che alimenta il Serbatoio Garifoli, Aca comunica la sospensione dell’erogazione idrica notturna dalle 22 alle 6 fino al 13 giugno 2021.

L’orario indicato potrà subire variazioni dovute alle manovre di chiusura e riapertura e la normale erogazione dell’acqua potrà essere ripristinata in ritardo nelle zone più elevate essendo idraulicamente più sfavorite. Nel caso in cui il serbatoio raggiunga il livello, non verrà effettuata la sospensione idrica.