La Futura Volley Teramo si prepara ai playoff: il 12 maggio sfida la Trestina

TERAMO – Dopo un mese di preparazione la LG Impianti Futura Volley Teramo si prepara alla fase playoff per l’accesso alla Serie B1. La formula prevede lo svolgimento di una doppia sfida, andata e ritorno, senza possibilità di terzo match. In caso di risultato equivalente, infatti, si procederà al set supplementare per decretare chi avrà accesso al turno successivo.

La Regular Season ha visto la Futura chiudere al terzo posto nel girone I-2 alle spalle di Porto San Giorgio e Arabona. Ora le biancorosse se la vedranno con la Trestina Volley, club umbro che ha chiuso al secondo posto nel girone I-1.

Il match di andata si disputerà il 12 maggio (h. 20:00) nel suggestivo palcoscenico del Pala Scapriano di Teramo, dove la Futura ha trovato la sua nuova casa da un mese a questa parte. La sfida di ritorno, invece, avrà luogo il 15 maggio alle ore 18 in casa delle umbre.

Si tratta del primo storico playoff per la LG Impianti Futura Volley Teramo. L’appuntamento è di particolare importanza per lo sport teramano: un forte segnale anche per la ripresa delle attività sportive dopo la crisi pandemica.