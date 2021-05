San Giovanni Teatino, presentazione di “Una nuova mossa”: ecco quando

Sabato 8 maggio nasce l’Associazione culturale pronta a scendere in campo nelle prossime Amministrative Comunali

SAN GIOVANNI TEATINO – Una nascita in diretta Facebook. Quella dell’Associazione culturale “Una nuova mossa” che sabato 8 maggio, alle ore 10.00, si riunirà presso la propria sede, in via Garibaldi 86/92, per eleggere le cariche associative, sottoscrivere lo statuto e declarare il manifesto.

Un incontro “pubblico”, grazie alle nuove tecnologie, nel corso del quale la cittadinanza di San Giovanni Teatino avrà la possibilità di conoscere i volti nuovi e i propositi dei tanti soci, tutti con un legame affettivo forte con il territorio, pronti a ricreare un tessuto socio-politico che guardi al futuro con gli occhi di chi dovrà viverlo. Tutti i partecipanti al nuovo progetto politico sottoscriveranno un rigoroso Codice etico, in linea con i propri presupposti civici e morali e a garanzia di tutta la cittadinanza.

Il nome dell’Associazione non è casuale, ma frutto della riflessione collettiva che per San Giovanni Teatino servissero nuove idee, nuove ricette, nuove persone, quindi… “Una nuova mossa” per ravvivare gli obiettivi della comunità e strutturare una progettualità a lungo raggio, coinvolgendo ampie fasce di popolazione e interpretandone le esigenze. Non a caso sabato 8 maggio tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, tramite la diretta Facebook sul profilo dell’Associazione, con la possibilità di chiedere ulteriori informazioni e chiarimenti. Al termine delle procedure notarili, chiunque vorrà potrà raggiungere la sede (fino alle ore 12), per sottoscrivere lo statuto, oppure richiedere l’iscrizione all’Associazione tramite la mail info@unanuovamossa.it.