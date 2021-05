FuoriRiva, a Giulianova un nuovo ristorante con vista sul mare

Il locale situato sul lungomare Spalato farà la sua inaugurazione il 20 maggio. Venditti: “Un’avventura professionale e umana alla quale abbiamo voluto dedicare energie e cura”

GIULIANOVA – Sul lungomare di Giulianova, il 20 maggio si apriranno le porte di un nuovo ristorante: FuoriRiva, una suggestiva location, affacciata sull’Adriatico, per vivere il mare tutto l’anno, con proposte di ricette della tradizione italiana ed omaggi alla territorialità.

FuoriRiva si trova all’interno dello stabilimento balneare Serenella. In occasione dell’inaugurazione, il 20 maggio dalle ore 18, che si svolgerà secondo le norme vigenti in materia di contenimento del Coronavirus, si potrà avere modo di scoprire tutte le sorprese che il ristorante ha pensato per regalare giornate rilassanti, immersi nei profumi del mare.

Il menù è ricco di proposte di carne e di pesce sapientemente preparate dallo chef che cura ogni ricetta nei minimi dettagli, utilizzando materie prime di qualità. La griglia a vista coinvolgerà gli ospiti con uno spettacolo gourmet.

La carta dei cocktail, in stile rinascimentale, come il periodo storico di fondazione di Giulianova, saprà accompagnare in un percorso dei sensi con il barman come timoniere del viaggio.

FuoriRiva è la sfida di Daniele Venditti e dei suoi collaboratori: Federica Pietrobono, Francesca Boscaro, Erlis Pirra, Marco Matteace, Jacopo Giorgi, Matteo Farinelli Perciballi, Daniele Ferrando, che hanno creduto e sposato il progetto.

«Un’avventura professionale e umana alla quale abbiamo voluto dedicare energie e cura – il commento di Daniele Venditti -. Un progetto che assume un valore ancora più importante in questo momento carico di incertezza, in cui è tanta la voglia di stare insieme, delle piccole cose, di gesti e sapori genuini. E quale migliore leggerezza se non quella regalata dal mare?».

Il ristorante FuoriRiva è un locale accogliente, che riserva ai suoi ospiti un servizio attento e dedicato. Grazie agli ampi spazi esterni del garden lounge bar, la location si presta ad ospitare eventi, ricevimenti, aperitivi esclusivi con buona musica, sempre nel rispetto delle normative anti-Covid. Il personale del ristorante penserà a tutto, anche a un eventuale menù personalizzato.

Per celebrare l’apertura del ristorante FuoriRiva presso il lungomare Spalato, il 20 maggio, dalle ore 18, sarà offerto un drink di benvenuto. A seguire, solo su prenotazione, una degustazione delle proposte di pesce alla griglia a 20€ a persona.