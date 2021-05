Arte e Tradizione… Gioventù in azione: laboratori in Abruzzo da maggio

Sono state pubblicate tutte le date per i Comuni di Cugnoli e Montebello di Bertona, che ospiteranno ben sei tipologie di attività, ecco quali

PESCARA – L’associazione di volontariato ASC Arte Suoni Colori si prepara a ripartire con i propri Laboratori dopo un anno pieno di difficoltà e grazie al sostegno del Bando 2018 indetto dal CSV Abruzzo – Centro Servizi Volontariato per la Progettazione Sociale. Creatività, condivisione e sicurezza saranno le parole chiave di questa nuova stagione di incontri, che si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza attualmente in vigore grazie alla professionalità di volontari e collaboratori dell’Associazione e all’utilizzo di spazi ampi messi a disposizione dai Comuni in orario post-scolastico.

Riconfermata la collaborazione con il Circo Sociale di Valentina Floro e Cristiano Coia (della compagnia TiC – La Tenda in Circolo), per scoprire questo coloratissimo mondo fatto di inclusione e molti talenti diversi. Ritorna anche Rogerio Celestino, che guiderà i presenti alla scoperta della musicoterapia con il laboratorio “Musica Attiva”: strumenti anticonvenzionali e scoperta delle potenzialità musicali del corpo umano saranno i fili conduttori dell’attività.

Sarà invece il noto attore Marcello Sacerdote a curare le attività di “1, 2… Teatro!”, una travolgente esperienza sospesa tra recitazione e tradizione, per scoprire storie mitiche delle terre d’Abruzzo e portarle in vita con la forza del teatro. Ad Anna Rapposelli è affidato il laboratorio di Cosmesi Naturale, per imparare a lavorare seguendo antiche ricette e metodi completamente naturali, riavvicinandosi ai tesori che la natura offre. Ancora la tradizione abruzzese sarà al centro del laboratorio sull’antica tecnica del merletto a fuselli, guidato con maestria da Simona Iannini, per mantenere vivo il patrimonio tessile dell’Abruzzo e trasmetterne il fascino alle nuove generazioni. L’estate proseguirà con “Recuperiamo e custodiamo le tradizioni giocando”, l’iniziativa curata dall’Associazione Gianni Silvidii alla scoperta delle proprie potenzialità tramite l’incontro tra gioco e tradizione.

PROGRAMMA

Il Circo è di Tutti, con Valentina Floro: a Cugnoli 22-29 maggio, 5-12-19 giugno (sabato, ore 16.30- 18.00); a Montebello di Bertona 3-10-17-24 giugno, 1° luglio (giovedì, ore 16.30-18.00).

Musica Attiva, con Rogerio Celestino: a Cugnoli 25 maggio, 1-8-15 giugno (ore 16.30-18.30); a Montebello di Bertona 22-29 giugno, 6-13 luglio (martedì, ore 16.30-18.30).

1, 2… Teatro!, con Marcello Sacerdote: a Cugnoli 28 maggio, 4-11-18-25 giugno (venerdì, ore 17.30- 19.00); a Montebello di Bertona 27 maggio, 5-12-19 luglio (ore 16.00-18.00).

Cosmesi Naturale, con Anna Rapposelli: a Cugnoli 23 maggio, 13-20 giugno, 4 luglio (ore 16.00- 18.00); a Montebello di Bertona 9-16-23 giugno, 7 luglio (mercoledì, ore 16.00-18.00).

Antica tecnica del Merletto a Fuselli, con Simona Iannini: a Cugnoli 3-10-17-24 giugno (giovedì, ore 15.30-17.30); a Montebello di Bertona 7-14-21-28 giugno (lunedì, ore 15.30-17.30).

Recuperiamo e custodiamo le tradizioni giocando, con l’Associazione Gianni Silvidii: a Cugnoli 22-29 giugno, 6-13-20-27 luglio (martedì, ore 16.30-18.30); a Montebello di Bertona 11-18-25 giugno, 2-9-16 luglio (venerdì, ore 16.30-18.30).

Le attività si svolgeranno in Piazza XI Settembre (in caso di maltempo presso l’ex-Lavatoio) a Cugnoli e nel parco adiacente al Monumento ai Caduti (o nel portico del Comune in caso di maltempo) a Montebello di Bertona. Le iscrizioni sono già aperte: la partecipazione agli incontri sarà gratuita per i residenti dei due paesi, previa compilazione dei moduli d’iscrizione disponibili sul sito www.artesuonicolori.com o sulla pagina Facebook “Associazione ASC Arte Suoni Colori”.