CITTÁ SANT’ANGELO – Prosegue a Città Sant’Angelo la rassegna di Teatro per le famiglie e i bambini del Florian Metateatro in collaborazione con il Comune Tutti a Teatro! Estate. Mercoledì 4 Agosto sarà la volta del quarto spettacolo, presentato al Teatro Comunale della città in prima serata alle ore 21.00, Funghi in Città una produzione Arterie Teatro (Molfetta) teatro d’attore dai +4 anni con la regia di Alessandra Sciancalepore con Alessandra Sciancalepore e Leonardo Ventura.

Tratto da “Marcovaldo, ovvero le stagioni in città” di Italo Calvino, è uno spettacolo frizzante, ricco di colori, gags divertenti, oggetti e tecniche teatrali, per parlare ai bambini dell’importanza di essere sempre se stessi e ricercare il bello all’interno di una società che sempre più tende all’omologazione.

La storia racconta di un “uomo di natura”, Marcovaldo, che riesce a trovare fra lo smog e i grattacieli di una grande città un piccolo angolo verde dove alimentare il sogno di un altrove. Marcovaldo ha un animo sensibile e quasi ingenuo, prigioniero di una città che sfoggia aggressivamente manifesti, insegne luminose, vetrine, semafori. Nulla di tutto ciò attira la sua attenzione ma una foglia che ingiallisce su un ramo, una piuma impigliata in una tegola, un buco di tarlo in una tavola, non gli sfuggono mai! Un dì, all’ombra di questa città grigia e fredda, fa una scoperta favolosa, che lo esalta e trasforma la sua giornata. In un’aiuola, sul viale che conduce alla fabbrica dove lavora come manovale, scorge il lento e costante vibrare di vite sotterranee che indisturbate e invisibili ai più, lavorano per emergere dal sottosuolo. Sono funghi!

La rassegna Tutti a Teatro! Estate è organizzata dal Florian Metateatro con il Comune di Città Sant’Angelo, grazie al supporto del MIC – Ministero della Cultura, della Regione Abruzzo, in collaborazione con il progetto OIKOS Residenza per artisti nei territori e continuerà ad animare la città con l’ appuntamento dell’8 agosto con lo spettacolo 7 in un colpo del Laborincolo di Perugia.

E’ vivamente consigliata la prenotazione via messaggio o whatsapp al numero 393.9350933. Biglietto unitario di 5€.