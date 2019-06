Al via Funambolika 2019, ecco il tendone del Circo Zoé [VIDEO]

PESCARA – Grande attesa per l’inizio dell’edizione 2019 di Funambolika. Questa sera, sabato 22 giugno alle 21.15 al via presso il Tendone all’Ex Cofa (Lungomare C.Colombo) di Pescara lo strepitoso Circo Zoé (Italia/Francia) in “Born to be Circus“. Di seguito un video dove viene illustrato il tendone che fino al primo luglio ospiterà questo spettacolo. Il Direttore artistico, Raffaele De Ritis, oggi ospite al Tg Regionale di Rai 3 ha illustrato le peculiarità di questa nuova edizione di Funambolika che dopo l’esperienza del tendone ci regalerà due nuovi spettacoli il 2 luglio con Recirquel Contemporary Circus in “My Land” e l’imperdibile 12° Gran Galà du Cirque, il 5 luglio.



INFORMAZIONI SU BIGLIETTI E NUMERI UTILI

Adulti 15 euro. I bambini fino ai 12 anni pagano 5 euro. Prevista un’offerta inaugurale adulti, dal 22 al 24 Giugno, a soli 10 euro. I biglietti stanno andando a ruba sul circuito CiaoTickets, online e nei punti vendita convenzionati, nonché nelle biglietterie del D’Annunzio (orari 10-13 e 17-19.30). Biglietterie aperte anche nell’Info-point di piazza Salotto e all’aeroporto. Gli ultimi titoli, salvo sold-out, saranno acquistabili al botteghino il giorno dello spettacolo. Per prenotazioni: 085/4540969 oppure 393/9055578. Per maggiori dettagli: www.funambolika.com e www.pefest.com