Il rinforzo di un campo di alta pressione di matrice subtropicale porterà tempo stabile e soleggiato. Minime e massime nelle quattro province

PESCARA – Sarà un inizio di settimana in Abruzzo all’insegna del clima tipicamente estivo quello che sta per arrivare. Il rinforzo di un campo di alta pressione di matrice subtropicale porterà, infatti, giornate stabii, soleggiate e calde. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteo in Abruzzo per i prossimi giorni.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 24 giugno

Il rinforzo dell’anticiclone subtropicale favorisce una aumento della pressione sul Mediterraneo e sull’Italia; giornata soleggiata e calda, salvo residua innocua nuvolosità al primo mattino sui versanti orientali e subappenninici Temperature in lieve calo nei valori minimi notturni, stazionarie o in lieve aumento in quelli massimi. Venti deboli settentrionali, a regime di brezza lungo le coste con locali rinforzi. Mare poco mosso.

Martedì 26 giugno

L’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando una giornata soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti moderati dai quadranti nord-occidentali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali; moderati settentrionali in quota. Zero termico nell’intorno di 4050 metri. Mare mosso.

Mercoledì 26 giugno

Un campo di alte pressioni garantendo tempo stabile e soleggiato ovunque. Zero termico nell’intorno di 4050 metri. Mare da mosso a poco mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (24, 25, 26 giugno)

Pescara

LUN – min 22° max 28°

MAR – min 22° max 29°

MER – min 23° max 29°

Chieti

LUN – min 18° max 28°

MAR – min 19° max 29°

MER – min 20° max 31°

Teramo

LUN – min 18° max 29°

MAR – min 19° max 30°

MER – min 19° max 31°

L’Aquila

LUN – min 16° max 29°

MAR – min 16° max 30°

MER – min 17° max 31°

