D.L. Crescita, contributo di 90mila euro al Comune di Martinsicuro

MARTINSICURO – “In attuazione all’articolo 30 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 (D.L. Crescita) è stato assegnato al Comune di Martinsicuro un contributo di 90 mila euro. L’Amministrazione comunale, tra i vari interventi finanziabili con il contributo concesso, ha deciso di destinare queste risorse ai seguenti interventi: rifacimento del manto di copertura dell’edificio comunale; adeguamento dell’impianto antincendio nella scuola secondaria di primo grado di via Patini; risanamento di parte delle pareti esterne dell’edificio comunale di piazza Leonardo Da Vinci (ex anagrafe); risanamento delle pareti del locale tecnico esistente all’interno del “Tempo Libero”; adeguamento alle norme di sicurezza tramite realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede su via Roma in prossimità del n. 155” dichiarano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Monica Persiani.

“Con questi lavori, che verranno eseguiti nelle prossime settimane, abbiamo dato priorità alla messa in sicurezza di diverse strutture pubbliche, edifici e marciapiedi, che necessitano di interventi ormai da anni. Parte importante delle risorse, come facciamo ormai da tempo, le abbiamo dedicate all’edilizia scolastica. Consapevoli che tanto ancora ci sia da fare in ogni fronte continuiamo a lavorare utilizzando al meglio le risorse a disposizione intervenendo sulle tante criticità che hanno i nostri edifici pubblici” concludono, a nome dell’Amministrazione comunale, il sindaco Massimo Vagnoni e l’assessore Monica Persiani.